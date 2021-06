CELEBS 24/7. Gisele Bündchen pronkt met haar lijf en Tristan Thompson verklaart opnieuw zijn liefde aan Khloé Kardashian

Celebrities Mads Mikkelsen voelt zich schuldig tegenover Johnny Depp: “Had er graag eens met hem over gesproken”

10:07 Mads Mikkelsen (55) neemt de rol van Johnny Depp (58) over in ‘Fantastic Beasts’, maar daar voelt de acteur zich wel een beetje schuldig over. In een interview met The Times’ Saturday Review vertelt Mikkelsen nu dat hij er graag eens met zijn voorganger over gesproken had, maar dat het er jammer genoeg nooit van gekomen is.