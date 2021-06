CELEBS 24/7. Een dolverliefde Britney Spears en John Legend heeft een belangrijkste speech achter de rug

Blankenberge Michel Van den Brande koopt defibrilla­tors voor heel Blankenber­ge na hartstil­stand van vriend: “Als deze toestellen er waren geweest, leefde Fons misschien nog”

14:15 “Het kan altijd gebeuren, kijk naar die Deense voetballer op het EK.” Stellingbouwer en ‘The sky is the limit’-ster Michel Van den Brande heeft acht defibrillators gekocht voor de stad Blankenberge. Aanleiding is de dood van zijn vriend Fons, die enkele weken geleden een hartstilstand had en niet meteen de juiste hulp kreeg. “Wat is 13.000 euro als je een mensenleven kan redden?”