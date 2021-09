CELEBS 24/7. Debra Messing heeft een bad hair day en Will Smith blaast 53 kaarsjes uit

Muziek Lost Frequen­cies als eerste Belgische so­lo-ar­tiest in Top 50 van Spotify Global

25 september In 2014 brak Felix De Laet (27) door als Lost Frequencies met zijn debuutsingle ‘Are You With Me’. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Met zijn nieuwste single ‘Where Are You Now’ scoort hij nu ook internationaal. Het nummer staat sinds dit weekend namelijk in de Top 50 van Spotify Global. Daarmee scoort Lost Frequencies niet alleen een wereldwijde hit, maar ook een primeur voor een Belgische solo-artiest.