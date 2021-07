CELEBS 24/7. David en Victoria Beckham zijn 22 jaar getrouwd en de bijzondere work-out van Kate Hudson

Celebrities Gedaan met de geruchten: Gwen Stefani is nu écht getrouwd met Blake Shelton

5 juli Na de eerdere geruchten dat zangeres Gwen Stefani (51) en haar verloofde Blake Shelton (45) getrouwd zouden zijn, is er nu geen twijfel meer mogelijk. De twee stapten zaterdag echt in het huwelijksbootje tijdens een intieme ceremonie. Shelton liet speciaal voor hun trouw zelfs een kapel bouwen op hun ranch in Oklahoma.