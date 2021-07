CELEBS 24/7. Carrie Bradshaw is terug en matching outfits ten huize Serena Williams

TV RECENSIE. ‘Clarice’: “Teleur­stel­lend oppervlak­kig”

7 juli Dertig jaar geleden mocht Hannibal Lecter met veel grimmige binnenpret FBI-cadet Clarice Starling op het scherm verwelkomen. Dat ‘The Silence of the Lambs’ sindsdien uitgroeide tot horrorklassieker, hoeven we u niet te vertellen. Evenmin dat het een serieuze red flag is wanneer u op date met een onbekende plots favaboontjes en chianti zou voorgeschoteld krijgen. Maar moet u deze nieuwe Streamz-reeks daarom ook streamen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.