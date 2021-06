CELEBS 24/7. Amy Schumer heeft een dubbelganger en een ‘Harry Potter’-reünie

Een ‘Harry Potter’-reünie? Daar zijn wij altijd voor te vinden en Tom Felton (33) aka Draco Malfidus denkt daar duidelijk ook zo over. Op Instagram deelde hij namelijk een selfie met zijn fictieve zoon Bertie Gilbert ofwel Scorpius Malfidus in de film. No worries als het gezicht van Bertie je niet meteen bekend voorkomt, want de acteur was maar heel eventjes te zien in ‘Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2’.

Het is officieel. Actrice Amy Schumer (40) heeft een dubbelganger. Een afbeelding van de zogenaamde Amelia ging namelijk plots viraal nadat ze gefotografeerd werd aan een tankstation in Celina, een stadje in de Amerikaanse staat Tennessee. De foto, die gedeeld werd op Twitter, heeft ondertussen al meer dan 14.500 likes en zelfs Amy Schumer vraagt zich op het platform luidop af wat er precies aan de hand is.

Kate Hudson (42) heeft zo haar eigen manier om fit te blijven. Zo gaat de actrice niet lopen, zwemmen of fietsen om calorieën te verbranden, want als het aan haar ligt, duikt ze gewoon eventjes de slaapkamer in. Als je begrijpt wat we bedoelen...

Twinning is winning of zo denkt Gigi Hadid (26) er toch over. Op Instagram is namelijk te zien hoe zij en haar dochtertje Kai een matching badpak dragen. Te schattig!

De videoclip van Ed Sheerans (30) toekomstige single ziet er - om het zacht uit te drukken - redelijk bijzonder uit en ook voor de zanger zelf was het een hele ervaring. “Het was een nachtmerrie om met deze nagels te gaan plassen”, klinkt het op Instagram.

Ryan Seacrest (46), die jarenlang meegewerkt heeft aan ‘Keeping Up With the Kardashians’, neemt op Instagram afscheid van de reeks. “Vandaag nemen we afscheid van een show die ontzettend veel invloed gehad heeft op realitytelevisie.”

Nick Jonas (28) is in een nostalgische bui. Het is namelijk vijf jaar geleden sinds zijn album ‘Last Year Was Complicated’ op de wereld werd losgelaten. “Bedankt aan iedereen die dit album mogelijk heeft gemaakt”, schrijft de zanger op Instagram.

