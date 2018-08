Zwoele beelden! Mariah Carey viel 12 kilo af en showt vormen in strakke wetsuit TDS

20 augustus 2018

20u42 0 Celebrities Opvallende vakantiefoto's van Mariah Carey (48) in St. Barths. Daar pakt de diva namelijk uit met een indrukwekkend decolleté. Ze deelt al enkele dagen de ene zwoele foto na de andere. Hoewel ze al in tropische temperaturen vertoeft op reis, maakt Mariah het in haar wetsuit nóg wat warmer.

Mariah maakt samen met haar tweeling Monroe en Moroccan en haar partner Bryan Tanaka de zeeën onveilig. Ze geniet van een vakantie op een luxejacht, waar ze heel wat qualitytime doorbrengt met haar gezin. De zangeres geniet er ook duidelijk van het hemelsblauwe water in te duiken, want op Instagram poseert ze met alle plezier in haar erg strakke wetsuit.

Mariah heeft de laatste maanden hard gewerkt aan haar lichaam. Ze viel zo'n 12 kilo af. Ze ging sporten en traint nu zo'n vier keer per week anderhalf uur met een personal trainer. Ze doet ook aan pilates, en begon met een bizar dieet: voornamelijk voedingswaren eten die paars zijn. Zo eet ze onder meer veel rode kool, rode ui, bieten, paarse wortels, blauwe bessen en pruimen. Volgens sommigen eerder bedenkelijk, maar voor Mariah lijkt het te werken.

Sunscreen dahhling!☀️ Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 18 aug 2018 om 21:45 CEST

Admiring the sunset 🌄 Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 18 aug 2018 om 02:42 CEST

I'm upset!!! Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 17 aug 2018 om 21:07 CEST

Resting on the boat and counting down the days until #TheButterflyReturns comes back to Vegas! See you 8.31 😎🦋🎙️(link in bio) Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 15 aug 2018 om 18:54 CEST

"Pose like Mommy!" 😎⛵👯 Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 15 aug 2018 om 20:44 CEST