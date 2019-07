Zweedse autoriteiten vragen verlengde aanhouding A$AP Rocky SD

05 juli 2019

08u59 0 Celebrities Het ziet er niet goed uit voor A$AP Rocky (30). Eerder deze week werd de rapper in Stockholm gearresteerd op verdenking van ernstige mishandeling. Hoewel hij zijn onschuld staande houdt, vragen de Zweedse autoriteiten nu zijn verlengde aanhouding.

Dinsdagavond werd A$AP Rocky samen met enkele leden van zijn team gearresteerd door de Zweedse politie nadat ze een man aangevallen zouden hebben. Er zouden verschillende videobeelden zijn van de aanval, en volgens Rocky ook beelden die zijn onschuld bewijzen.

Maar de Zweedse autoriteiten zouden nu aan een rechter gevraagd hebben om de rapper nog twee weken langer aan te houden om de zaak te onderzoeken. Normaal gezien moet een verdachte na 72 uur vrijgelaten, en enkel in speciale gevallen kan die aanhoudingsperiode verlengd worden. Als de rapper veroordeeld wordt, zou hij tot zes jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

De lijfwacht van A$AP Rocky is ondertussen trouwens vrijgelaten, omdat er onvoldoende bewijs is dat hem aan de aanval linkt. De agenten zouden zich daarvoor gebaseerd hebben op een nieuwe video die de aanval vanuit een andere hoek liet zien. Dat lijkt geen goed nieuws voor de rapper zelf, die dan blijkbaar niet vrijgesproken werd door de beelden. Rocky blijft in ieder geval volhouden dat hij onschuldig is, en uitgedaagd werd door een groepje jongens en zich alleen maar verdedigd heeft.

