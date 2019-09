Zweedse advocaat A$AP Rocky neergeschoten SDE

06 september 2019

16u55

Bron: ANP 0 Celebrities Henrik Olsson Lilja, een van de Zweedse advocaten die A$AP Rocky vertegenwoordigden in zijn mishandelingszaak, is vrijdagochtend neergeschoten. De advocaat verliet zijn appartement in Stockholm toen hij op straat in zijn hoofd en borst werd geraakt.

Getuigen beschrijven hoe de schutter eerst in het appartementsgebouw vocht met de advocaat, waarna hij hem neerschoot. Daarna sprong hij in een wachtende auto en reed hij weg. Hoe Lilja eraan toe is, is niet duidelijk. Hij werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Waarom de advocaat werd aangevallen, is ook niet bekend. De Zweedse politie heeft inmiddels meerdere verdachten opgepakt. “Een iemand is gearresteerd als verdachte voor de poging tot moord", liet een woordvoerder weten. Hoewel een vrouw werd gearresteerd, werd de schutter geïdentificeerd als een man. “De politie heeft verschillende mensen opgepakt voor ondervraging. De politie werkt aan verschillende pistes om vooruitgang te boeken”, liet de politie weten.

De advocaat stond de Amerikaanse rapper bij toen hij eind juni werd opgepakt na een vechtpartij. De raadsman vertegenwoordigde A$AP Rocky echter niet tijdens de rechtszaak die ruim een maand later van start ging. De rapper werd half augustus schuldig bevonden aan mishandeling en kreeg onder meer een voorwaardelijke celstraf.