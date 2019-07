Zweden wil A$AP Rocky langer vasthouden Redactie

19 juli 2019

13u26

Bron: AD.nl 0 Celebrities Het Openbaar Ministerie in Zweden wil het voorarrest van de 30-jarige rapper A$AP Rocky verlengen. Rakim Mayers, zoals de Amerikaan echt heet, zou dan nog tot ten minste 25 juli vastzitten in de cel in Stockholm.

Het OM heeft een verzoek tot de verlenging van het voorarrest neergelegd bij de rechter. Volgens de officier van justitie is er meer tijd nodig om het onderzoek naar de vermeende mishandeling af te ronden.

A$AP Rocky werd begin deze maand opgepakt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Hij wordt beschuldigd van het mishandelen van twee mannen. Maar volgens de rapper werd hij lastiggevallen door het duo op straat, en hij plaatste filmpjes als bewijs online. Daarin is te zien hoe de mannen de koptelefoon afpakken van A$AP Rocky. Op andere video’s is te zien hoe de rapper en zijn gevolg de mannen in elkaar trappen.

Overigens zijn de omstandigheden waaronder rapper A$AP Rocky in de Zweedse gevangenis verblijft verbeterd door toedoen van het Witte Huis, meldde Page Six eerder vandaag. De behandeling in de gevangenis was volgens de manager van Rocky inhumaan. Hij diende een klacht in bij een organisatie die door president Donald Trump is opgericht en kreeg vervolgens contact met Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner.

Die zou er direct voor hebben gezorgd dat de leefomstandigheden voor Rocky verbeterden. De rapper, die volgens berichten op een yogamat moest slapen en op een appel per dag zou leven, is naar een andere verdieping verhuisd.

Ook realityster Kim Kardashian West en haar man Kanye West zouden zich hebben ingespannen om het Witte Huis zover te krijgen om A$AP Rocky te helpen. Kim heeft tegenwoordig goed contact met Jared Kushner vanwege haar juridische werk. Ze zet zich in voor gedetineerden in Amerikaanse gevangenissen en kondigde eerder dit jaar aan begonnen te zijn met een rechtenstudie.