Zweden pareert kritiek van Trump in zaak A$AP Rocky: “Hier is iedereen gelijk voor de wet” SVM

26 juli 2019

14u24

Bron: Belga 0 Celebrities De Zweedse regering heeft voorzichtig gereageerd op de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump over de aanklacht tegen rapper A$AP Rocky. Een woordvoerder van premier Stefan Löfven verwees vandaag naar eerdere verklaringen van de premier in deze zaak: "Hij is heel duidelijk geweest dat in Zweden iedereen gelijk is voor de wet en dat de overheid zich niet kan bemoeien met een lopende juridische procedure."

De Zweedse ambassadeur in de Verenigde Staten wees ook op de onafhankelijkheid van de Zweedse rechterlijke macht. "In Zweden is iedereen gelijk voor de wet. De regering is niet bevoegd en zal zich niet proberen mengen in gerechtelijke procedures", twitterde Karin Olofsdotter.

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky was begin deze maand betrokken bij een vechtpartij in Stockholm. De Amerikaanse president Donald Trump probeerde zich te mengen na een tussenkomst van collega-rapper Kanye West en stelde zelfs voor om de borgsom te betalen. Trump twitterde gisteren dat hij "zeer teleurgesteld" was in premier Löfven omdat hij "niet in staat is om te handelen". Ook vond hij dat Zweden de "Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten in de steek heeft gelaten".

“Politieke inmenging is verboden, duidelijk?”

De voormalige Zweedse premier en minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt was iets harder voor de Amerikaanse president. "Het beginsel van de rechtsstaat geldt voor iedereen en ligt ten grondslag aan een onafhankelijke rechterlijke macht", klonk het.

"Zo is het in de VS, en zo is het zeker in Zweden. Politieke inmenging in het proces is volkomen verboden! Duidelijk? Als Donald Trump het recht in zijn eigen land probeert te dwarsbomen, zou hij ernstige problemen krijgen met de principes van de Amerikaanse grondwet.”

Op sociale media ontstond er ondertussen spontaan de hashtag #FreeRocky, ook Donald Trump gebruikt die in zijn tweets.