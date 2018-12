Zwangerschapsvideo Kylie Jenner meest trending van 2018 MVO

07 december 2018

09u16 0 Celebrities De video die Kylie Jenner (21) maakte over haar geheime zwangerschap en de geboorte van dochter Stormi, staat bovenaan de Top Trending Video’s-lijst van YouTube. Het filmpje werd in de eerste week 53 miljoen keer bekeken.

Kylie raakte zwanger toen ze 19 was, en besloot het nieuws niet met de wereld te delen. De realityster, die als sinds haar tiende wordt gevolgd door camera’s voor serie ‘Keeping Up With The Kardashians’, bevestigde pas drie dagen na de geboorte van dochter Stormi begin februari dat ze moeder was geworden. Dat deed ze met een elf minuten durende video, die ze ‘Aan Onze Dochter’ noemde. De minireportage is inmiddels ruim 77 miljoen keer bekeken.

Op de tweede plaats in de lijst staat video ‘Real Life Trick Shots 2' van Dude Perfect, gevolgd door de aankondiging van de breuk van YouTube-stel Liza Koshy and David Dobrik.