Zwangere YouTubester plots overleden op 24-jarige leeftijd

13 juli 2020

YouTubester Nicole Thea (24) en haar ongeboren zoon zijn zaterdag overleden. Dat meldt haar moeder via Instagram.

Het overlijden van Nicole komt plotseling en werd aangekondigd door haar moeder op Instagram. “Aan alle vrienden en fans van Nicole, moet ik met grote droefheid melden dat Nicole en haar zoon, die zij en Boga al Reign hadden genoemd, zaterdagochtend zijn overleden”, begint de post van Nicole’s moeder. “Er stonden ook enkele video’s vooraf ingepland door Nicole, waarvan Boga heeft besloten om ze nog te laten publiceren. We vragen jullie om onze privacy te respecteren, want onze harten zijn echt gebroken en we hebben het moeilijk met het verwerken van wat er gebeurd is.”Wat de doodsoorzaak precies is, werd niet bekendgemaakt.

De YouTubester en influencer was 8 maanden zwanger, maar het ongeboren kindje overleefde het niet. De vader, rapper Boga, blijft alleen achter. De twee hadden hun zoon Reign genoemd, werd nu ook bekend.