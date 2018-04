Zwangere Khloé Kardashian verveelt zich steendood: "Het is vanaf nu alleen nog stilzitten en wachten op die baby" MVO

09 april 2018

07u45 0 Celebrities De ziekenhuistas staat al weken klaar achter de hoek, de babykamer is volledig ingericht en ze is te hoogzwanger om nog intensief te sporten: Khloé Kardashian heeft niets meer te doen tot haar dochter zich aandient. Op Snapchat liet de realityster afgelopen weekend weten zich dood te vervelen in deze laatste weken van haar zwangerschap.

In het filmpje schommelt Khloé zuchtend op een zwangerschapsbal. Eerder liet ze op Twitter al weten dat ze het wachten flink zat is. "Jongens, het wordt moeilijk en moeilijker om te wachten tot ik haar kan ontmoeten", schreef ze toen. Op Twitter doodde ze ook al wat tijd door tips te delen met andere moeders. Zo deelde ze een blogpost over de dingen die ze heeft ingepakt in haar babytas voor het ziekenhuis.

De realityster gaat bevallen in Cleveland, waar haar vriend Tristan Thompson speelt voor basketbalclub Cleveland Cavaliers. Volgens een bron van E! hoopt ze daarmee minder last te hebben van paparazzi. "Er is daar minder media-aandacht, ze wordt er met rust gelaten", aldus de insider. "Ze weet dat het beter is voor haar, Tristan en hun dochter als ze de eerste weken in Cleveland doorbrengen."

Een bericht gedeeld door Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) Een foto die is geplaatst door null (@khloesnapchats) op 08 apr 2018 om 07:41 CEST

If you know me at all, you know I’m ready to go! 🏩 https://t.co/AvUivjo9vO Khloé(@ khloekardashian) link

It’s getting harder and harder to wait to meet her you guys!!! 🙃🙃https://t.co/BdcG0D1DYG Khloé(@ khloekardashian) link