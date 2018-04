Zwangere Khloé Kardashian ging door het lint toen ze hoorde over het bedrog van haar partner MVO

12 april 2018

06u30 4 Celebrities Het nieuws dat Tristan Thompson is vreemdgegaan terwijl zijn hoogzwangere vriendin Khloé Kardashian thuis zat in Cleveland, is hard aangekomen bij de realityster. Volgens bronnen dichtbij de familie 'ging Khloé compleet door het lint toen ze vernam wat er gebeurd zou zijn'. Inmiddels zouden moeder Kris Jenner en zus Kim op het vliegtuig zijn gestapt om haar bij te staan in deze periode en de rust te bewaren.

Khloé bevalt een dezer dagen van haar eerste kind en zou volgens sommige media zelfs al aan het bevallen zijn. De Kardashian-telg voelt zich niet alleen bedrogen, maar ook flink voor schut gezet naar de buitenwereld toe. De foto's en video's van Tristans uitstapje met Lani Blair, die als bardame werkt in een stripclub, gaan de hele wereld over, wat voor enorm veel stress bij Khloé zorgt. "Ze snapt gewoon niet hoe hij haar dit kan aandoen, zeker nu hun dochtertje bijna ter wereld komt. Al die stress is uiteraard niet goed voor het ongeboren kindje", meldt een insider.

Thompson werd met Blair gezien in New York, waar de twee een avondje gingen stappen in diverse uitgaansgelegenheden. De bardame werd de volgende morgen gespot toen ze het hotel verliet, waar de twee 's nachts naar binnen gingen na het uitgaan. Inmiddels is de NBA-ster weer terug in Cleveland, waar hij een basketbalwedstrijd met zijn team Cleveland Cavaliers moet spelen.

Zowel de Kardashians als Thompson hebben nog niet gereageerd op het voorval.

Uitgejoeld

Het nieuws is ook niet goed gevallen bij de fans van zijn basketbalteam, Cleveland Cavaliers. Thompson werd uitgejouwd door het publiek toen hij tijdens een reclamebreak door zijn coach in het veld werd gebracht.

De Cavaliers speelden thuis tegen de New York Knicks, maar Thompson startte op de bank. Toen het publiek doorkreeg dat hij het veld inkwam, klonk er luid boegeroep vanaf de tribune.