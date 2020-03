Zwangere Katy Perry bekent: “Ik kocht al babykleertjes toen ik nog single was” MVO

Bron: Metro UK 0 Celebrities Katy Perry (35) kondigde zopas aan de ze zwanger is van haar eerste kindje. Ze is zich echter al véél langer op de komst van een baby aan het voorbereiden. “Ik kocht al babykleertjes lang voor ik zwanger was”, geeft ze toe.

In een recent interview verklaart Perry blij te zijn dat ze haar zwangerschap niet meer hoeft te verbergen. “Weg met de brede truien en grote handtassen”, lachte ze. Naar eigen zeggen wilde ze altijd al kinderen, en maakte ze daar plannen voor lang voor er sprake was van een zwangerschap. “Ik heb al heel lang een doos babykleertjes in de kast liggen”, bekent ze. “Die kocht ik lang voor er een baby in het spel was. Zelfs al lang voor er een Orlando Bloom in het spel was”, schatert de zangeres. Ze verloofde zich met Bloom op Valentijnsdag. Hun huwelijk stellen ze nog eventjes uit temidden van alle coronagekte. “Ik voel gewoon dat dit het ideale moment is in mijn leven om een gezin te stichten”, zegt ze trots. “Ik kijk er echt naar uit om moeder te worden.”