Zwangere Katja Schuurman schiet in de verdediging: "Nee, ik heb geen alcohol gedronken"

07 mei 2020

15u39

Bron: ANP 0 Celebrities Katja Schuurman (45) ligt in eigen land erg onder vuur nadat ze in het tv-programma ‘Beau’ bekende onlangs nog alcohol gedronken te hebben. De Nederlandse is zwanger van haar tweede kindje en haar uitspraak leverde haar dus veel kritiek op. Ondertussen heeft Katja haar uitspraak wel wat verduidelijkt.

Katja Schuurman deed haar opmerkelijke uitspraken in het tv-programma ‘Beau’. Ze vertelde er dat ze wel van een drankje houdt, maar dat ze geen zin meer heeft in alcohol nu ze zwanger is van haar tweede kindje. "Ik heb recent wel eens een slokje geproefd", vertelde de Nederlandse actrice. "Maar ik vind het dus écht niet lekker nu. Mijn lichaam besluit dat voor mij.”

Meteen fronsten heel wat kijkers de wenkbrauwen. De Stichting Alcoholpreventie reageerde erg negatief op de uitspraken van Schuurman. “Het is wetenschappelijk onomstotelijk bewezen dat alcohol drinken tijdens zwangerschap grote consequenties kan hebben voor het kind”, liet een zegsman weten. “Dat is algemeen bekend, dus waarom zou je dat risico nemen? Bovendien heeft Katja als prominente mediapersoonlijkheid een voorbeeldfunctie. Het zou goed zijn als ze zich daar, zeker nu, iets meer bewust van is.”

Verdraaid

Ondertussen heeft ook Katja zelf op de heisa gereageerd. In een korte mededeling liet ze weten dat ze tijdens haar zwangerschap niét heeft gedronken. “Uiteraard weet ik dat alcohol drinken slecht is, zeker tijdens de zwangerschap”, klonk het nadrukkelijk. “Mijn uitspraak bij Beau wordt nu verdraaid. Ik wilde juist duidelijk maken dat ik mijn gezondheid heel serieus neem, zeker in deze situatie.”

De presentatrice en haar 31-jarige man, chefkok Freek van Noortwijk, maakten in februari bekend hun eerste kind te verwachten. Het tweetal stapte vorige jaar in het huwelijksbootje. Het is niet exact bekend wanneer Schuurman gaat bevallen. De Nederlandse heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie.

