Zwangere Gigi Hadid toont voor het eerst bolle buik

16 juli 2020

12u51 0 Celebrities Gigi Hadid (25) heeft voor het haar bolle buik wereldkundig gemaakt. Het supermodel is samen met zanger Zayn Malik in verwachting van hun eerste kindje.

Eind april werd al bekend dat Gigi in verwachting is, nadat het nieuws lekte in de pers. Kort daarna kwam ze zelf naar buiten met de aankondiging. “We hadden uiteraard gehoopt om het zelf te kunnen aankondigen, maar we zijn erg blij en opgewonden”, vertelde het topmodel met Nederlandse roots. “We zijn zo dankbaar voor alle gelukswensen en steun.” Dat het nieuws uitlekte, daar kan het koppel uiteindelijk wel mee leven, klinkt het. “Het is duidelijk geen slecht nieuws, en we zijn blij dat we er nu eindelijk opgewonden over kunnen zijn”, liet Gigi weten.

Gigi zou in september moeten bevallen, verklapte moeder Yolanda Hadid, maar het model liet zich nog niet met zwangere buik spotten. Tot nu, want ze ging live op Instagram en gaf een kleine glimps. Daarbij vertelde ze ook hoe ze haar zwangerschap zo lang geheim kon houden. “Wijde kleren, simpel maar effectief.”

(Lees verder onder de foto.)

Knipperlichtrelatie

De Britse Zayn en de Amerikaanse Gigi werden in november 2015 een koppel. In maart 2018 gingen ze uit elkaar, om in juni opnieuw een romance te beginnen. In januari 2019 was het sprookje echter opnieuw voorbij. In augustus begon Gigi een relatie met Tyler Cameron, die in de Verenigde Staten bekend werd door het tv-programma ‘The Bachelorette’. Hij vergezelde zijn vriendin zelfs naar de begrafenis van oma Ans van den Herik in Nederland, maar niet lang daarna strandde hun relatie.

“Ze is een geweldig persoon en ik ontmoette een geweldige vriendin. Ik heb veel respect voor haar”, liet Tyler weten. Hun breuk maakte de weg vrij voor een hereniging met Zayn. In december postte Gigi nog een filmpje op Instagram waarin ze een recept van Zayns moeder Trisha maakte: “Zondag in de keuken, klaar om de kip te marineren voor een van mijn favorieten”, schreef ze erbij. “De Chicken Curry Pasta Salade van Mama Malik. Hopelijk zal ze ooit het recept met de wereld delen.” Fans vermoedden dat er terug iets aan de hand was, en kregen inmiddels dus gelijk.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb Alyssa Bailey(@ alyssabailey) link