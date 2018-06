Zwangere Eva Longoria neemt afscheid van hond: "Hij was mijn baby vóór de baby in mijn buik" KD

18 juni 2018

16u47

Bron: Instagram 0 Celebrities Eva Longoria (43) heeft afscheid genomen van haar geliefde hondje. Het dier stierf in haar armen, enkele dagen voor ze moet bevallen.

"De dag die ik zo verafschuwde", zo omschrijft de ster de sterfdag van haar trouwe viervoeter. Op Instagram plaatste de actrice een afscheidsberichtje voor Jinxy, de hond die 15 jaar aan haar zijde stond. Het dier overleed in haar armen na een beroerte.

"Hij was mijn baby voor deze baby in mijn buik er kwam", zegt de bedroefde Hollywoodster. De zwangere Eva zit in haar laatste trimester. Het wordt het eerste kindje voor de tv-legende en haar man.