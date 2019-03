Zwanger na je 44ste: deze 10 beroemdheden deden het Alanis Morissette voor SD

26 maart 2019

15u30 0 Celebrities Zangeres Alanis Morissette maakte gisterenavond bekend dat ze op 44-jarige leeftijd zwanger is van haar derde kindje. Ze is overigens lang niet de eerste beroemdheid die op gevorderde leeftijd zwanger raakt: deze tien vrouwen gingen haar voor.

1. Gwen Stefani (49)

In 2014 beviel zangeres Gwen Stefani op 44-jarige leeftijd van haar derde kind, Apollo Bowie Flynn. Samen met haar toenmalige echtgenoot Gavin Rossdale had ze al twee zonen: Kingston en Zuma Nesta. Ze omschreef Apollo als haar ‘mirakelbaby’, en vertelde dat zwanger worden halverwege de veertig ervoor zorgde dat ze zich in een ‘heel nieuwe spirituele plaats’ bevond.

2. Geri Halliwell Horner (46)

Spice Girl Geri Halliwell beviel in 2017 op 44-jarige leeftijd van een zoon, George. Het was haar eerste kind met echtgenoot Christian Horner. Geri heeft al een dochtertje, Bluebell Madonna. De zangeres vertelt dat ze zwanger raakte met wat hulp van bovenaf. “Ik dacht dat het misschien niet meer voor mij weggelegd was, maar ik wilde het wel heel graag voor deze relatie. Bluebell, mijn dochter, zei me: ‘Geef het alsjeblieft niet op!’ En dus deed ik een gebedje. Ik zei: ‘God, als je bestaat, laat me dan op natuurlijke wijze een baby krijgen’. Ik zweer het. Ik vouwde mijn handen samen en deed een gebedje en twee maanden later was ik zwanger.”

3. Susan Sarandon (72)

Susan Sarandon heeft drie kinderen. Haar twee jongste zonen, Jack en Miles, werden geboren toen de actrice 42 en 45 jaar oud was. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat ze zwanger zou raken, vertelde ze in een interview. “Ik was niet gehaast, maar ik had een medische aandoening (endometriose, red.) en er was me verteld dat ik nooit nog moeder zou worden. Het was zo'n verrassing toen dat wel gebeurde, dat ik het gewoon niet kon negeren. En dus waagde ik de sprong!”

4. Iman (63)

Toen ze 23 was, beviel supermodel Iman van haar eerste dochter, Zulekha. Jaren later was ze getrouwd met David Bowie en werd ze opnieuw zwanger op de gezegende leeftijd van 45 jaar. Bowie en Iman noemen dochter Alexandria een ‘mirakel’. “Mensen praten over het mirakel van de geboorte, maar nee: de bevruchting is het mirakel. Ik heb IVF gedaan, maar er gebeurde niets. Dus ik begon al na te denken over adoptie, en toen werd ik zwanger. Dat was zeker en vast een mirakel.”

5. Holly Hunter (61)

Oscarwinnares Holly Hunter wachtte tot ze 47 was om aan kinderen te beginnen met de Britse acteur Gordon MacDonald. Het enige dat bekend is over de bevalling uit 2005, is dat de actrice een tweeling kreeg, en dat de twee jongetjes Claude en Press heten. Hunter weigert om in de pers over haar zoontjes of haar late bevalling te praten.

6. Halle Berry (52)

In 2008 verwelkomde Halle Berry haar eerste kind, dochter Nahla, op 41-jarige leeftijd, samen met vriend Gabriel Aubry. In 2013, toen ze 47 was, kreeg ze samen met echtgenoot Olivier Martinez nog een zoontje, Maceo. Voor Berry kwam die tweede zwangerschap als een grote verrassing, zo vertelde ze zelf in een interview. “Dit is waarschijnlijk veel te veel informatie, maar ik was al wat op weg naar de menopauze, dus dat zoiets gebeurt, is dan echt een grote shock!”

7. Rachel Weisz (49)

In 2018 kreeg de 48-jarige Rachel Weisz een dochtertje met acteur Daniel Craig. Beiden hebben al oudere kinderen uit andere relaties: Weisz een tienerzoon, Henry, en Craig een volwassen dochter, Ella. Weisz liet alvast weten dat ze niet van plan is om nog meer kinderen te krijgen met Craig. “Toen ik mijn zoon kreeg, dacht ik dat ik nog twee of drie andere kinderen zou krijgen. Maar de kostbaarheid van een nieuw leven en gezin betekent meer voor me nu ik volwassener en ouder ben. Mijn zoon was een wonder en het was een ongelooflijke ervaring. Maar om het nu opnieuw te doen nu ik ouder ben, maakt het veel kostbaarder. Ik ben een gelukzak.”

8. Kelly Preston (56)

In 2009 stierf Jett, de zoon van Kelly Preston en John Travolta, op 16-jarige leeftijd. Het koppel was dan ook in de wolken toen ze in 2010 - Kelly was toen al 48 jaar oud - opnieuw een baby kreeg: Benjamin. De actrice vertelde daarover: “Ik dacht niet na over de risico’s. Ik hield er gewoon rekening mee dat het moeilijk zou zijn. Ik dacht nooit dat ik in deze situatie zou zitten. Dus ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat we zoveel geluk hebben.”

9. Laura Linney (49)

‘Love Actually’-actrice Laura Linney kreeg haar eerste en enige zoontje Bennett in 2014, toen ze 49 jaar oud was. Haar zwangerschap bleef grotendeels onder de radar, en dat was een bewuste keuze, vertelde ze. “Ik was een oudere zwangere moeder, en het heeft heel lang geduurd voor ik een kind kon krijgen. Ik wilde er dus zeker van zijn dat wanneer mijn kind eindelijk zou komen, dat het veilig en gezond zou zijn.” Linney en haar echtgenoot Marc Schauer zijn in ieder geval blij met hun zoontje. “Ik hou absoluut geen pleidooi om kinderen op late leeftijd te krijgen, maar voor mij is het geweldig geweest en ik ben erg dankbaar. Mensen vertelden me: ‘Je leven gaat veranderen.’ Goed, ik wil dat mijn leven verandert!”

10. Janet Jackson (52)

In 2017 beviel Janet Jackson op 50-jarige leeftijd van zoontje Eissa Al Mana. Over haar zwangerschap zelf deelde ze weinig details, maar de zangeres liet wel weten dat de geboorte van haar zoon haar visie op het leven grondig heeft veranderd. “Mijn allergrootste geluk is wanneer ik mijn baby in mijn armen houd en ik hem hoor kirren, of wanneer ik in zijn lachende ogen kijk en zie hoe hij antwoordt op mijn tederheid”, vertelde ze. “Wanneer ik hem kus. Wanneer ik hem in slaap zing. Tijdens die heilige momenten is er overal geluk.”