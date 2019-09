Zussen Kylie Jenner plagen haar met miljardairstatus: “Jij betaalt de rekening?” SDE

06 september 2019

20u38

Bron: ANP/PEOPLE 0 Celebrities Nu Kylie Jenner sinds een paar maanden miljardair is, kan ze gemakkelijk opdraaien voor de rekening. Dat vinden tenminste haar zussen Kim, Khloé, Kourtney en Kendall. Volgens de 22-jarige realityster en ondernemer plagen ze haar daar vaak mee.

In de talkshow van Ellen DeGeneres vertelt Kylie Jenner dat haar zussen regelmatig grapjes maken over haar gigantische bankrekening. “Wanneer we in een groepsapp praten over een nieuw tripje dat we willen maken, dan zeggen ze altijd: ‘Kylie, jij betaalt toch?’", zei de realityster, die vooral met haar cosmetica-onderneming vele dollars binnen harkte. "Ze maken gewoon grapjes, gewoon zoals zussen onderling zijn. Ze zijn vooral erg trots op me."

Wel is Kylie ervan overtuigd dat de Kardashians niet écht verwachten dat zij altijd met haar creditcard moet wapperen. Moeder Kris Jenner, die ook te gast was in de talkshow, grapt dat zij daar toch anders over denkt. "Ze betaalt alleen maar voor mij."

Stormi

In de show vertelde Kylie ook over haar dochtertje Stormi, dat ze deelt met haar vriend, Travis Scott. Die is ondertussen 18 maanden oud. “Ze komt overal met me mee", vertelt de realityster. “Het is zo'n goede baby.” Wanneer Ellen dan wil weten op welke ouder Stormi het meest lijkt, moet Kylie het antwoord schuldig blijven. “Ze is de perfecte mengeling van ons allebei.”

Al denkt Kris daar anders over: “Het is echt een kleine Kylie. Het is zo raar. Soms kijkt ze me aan, en moet ik mezelf eraan herinneren dat het mijn kleindochter is en niet Kylie.”