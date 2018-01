Zussen Hadid kapot van ramp in geboorteplaats MVO

Bella Hadid en Gigi Hadid met Yolanda Foster. Celebrities Bella en Gigi Hadid zijn kapot van de overstromingen in het Californische Montecito, de plaats waarin zij opgroeiden. Beide half-Nederlandse modellen hebben dinsdag op social media laten weten mee te leven met hun oude dorpsgenoten.

"Mijn prachtige Montecito. Waar mijn roots liggen, waar mijn moeder mij en mijn familie heeft opgevoed. Compleet onder water, ik kan het niet geloven", schreef Bella bij een foto van het rampgebied op Instagram. "Ik denk aan onze vrienden in het ziekenhuis, hun familieleden die nog vermist worden. Aan de paarden, honden, katten - alle dieren die ons zoveel geluk geven, en nu moeten zoeken naar een droge plek om bij te komen." Het model bedankte in haar post ook de reddingswerkers voor hun inspanningen in haar oude woonplaats.

Haar oudere zus Gigi sprak haar medeleven uit op Twitter. "Mijn mooie geboorteplaats, nog maar een paar weken geleden getroffen door bosbranden, is nu geraakt door een grote storm." Ook zij plaatste een foto van het ondergelopen gebied, waarop te zien is hoe de snelweg in een rivier is veranderd. "Hou alsjeblieft de families in Santa Barbara in jullie gedachten."

De hevige regenval in Californië heeft al aan zeker dertien mensen het leven gekost. Door de recente bosbranden in de regio rond Santa Barbara neemt de grond daar minder water op, waardoor de regen volgens de autoriteiten binnen minuten zorgde voor modderstromen en overstromingen.