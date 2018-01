Zusjes Hadid poseren naakt voor Vogue MVO

30 januari 2018

08u15 0 Celebrities De Britse Vogue heeft Gigi en Bella Hadid gestrikt voor de cover van het maartnummer van het modeblad. Het tijdschrift drukte twee verschillende covers af en maakte ook een naaktfoto waarop de zusjes samen te zien zijn. Het magazine verschijnt op 2 februari.

De naaktfoto zorgt nogal voor wat reacties op social media. Zo herkennen veel mensen Bella bijna niet terug. De suggestie dat er iets te enthousiast gephotoshopt is, werd dan ook al snel gemaakt. Ook vindt men de positie waarin de twee naakte zusjes zitten 'awkward'. "Ik voel me hier heel ongemakkelijk bij," schrijft een volger. Iemand anders vindt dat Bella eruit ziet als Cher, wat niet als compliment bedoeld is.

Ondanks de negatieve comments, zijn Gigi en Bella dolblij met hun opdracht, zo laten ze via Instagram weten. Zo postte Gigi: "Wat een enorme eer om de covergirl van maart te zijn, samen met zijn zusje Bella. Gefotografeerd door onze geliefde Steven Meisel, dank dank dank allemaal! xxxxxx!" Bella schreef op haar beurt: "Alleen maar liefde voor de Britse Vogue om mijn prachtige zus en mij op de cover te zetten en te laten zien hoeveel we op elkaar lijken."