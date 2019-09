Zusje Louis Tomlinson overleed aan overdosis SH

11 september 2019

14u03

Bron: ANP 0 Celebrities De achttienjarige zus van Louis Tomlinson (27) overleed in maart aan een overdosis. Félicité had een mix van cocaïne en pijnstillers alprozolam en oxycodon in haar bloed, zo heeft de lijkschouwer woensdag volgens Britse media bekendgemaakt.

Volgens de lijkschouwer is er van zelfmoord geen sprake. “Ik heb geen bewijs gevonden dat het een opzettelijke daad was om haar leven te beëindigen”, klinkt het. Félicité zou al jaren hebben geworsteld met verslavingen en Louis zou haar meerdere keren hebben geholpen om af te kicken.

De voormalige One Direction-ster, is volgens bronnen van The Sun “kapot en radeloos van verdriet”. Zijn zusje, bekend als Fizzy, kreeg een hartaanval in haar studio-appartement op de vierde verdieping van een complex in West-Londen. Ze was niet alleen, want iemand anders die bij de aspirant-modeontwerpster en influencer was, belde onmiddellijk het alarmnummer.

Twee ambulances kwamen op de noodoproep af, maar de uitvoerige reanimatie mocht niet meer baten. Ze overleed ter plekke. Enkele dagen later bedankte Louis iedereen voor de steun.