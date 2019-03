Zusje (18) van One Direction-lid Louis Tomlinson overleden TK

15 maart 2019

07u32

Bron: ANP 0 Celebrities De 18-jarige zus van zanger Louis Tomlinson is overleden. The Sun meldt dat Félicité thuis overleed, vermoedelijk aan een hartaanval. Ze is erg bekend op Instagram, waar ze 1,3 miljoen volgers heeft.

Louis, voormalig lid van de boyband One Direction, is volgens bronnen van The Sun "kapot en radeloos van verdriet". Zijn zusje, bekend als Fizzy, kreeg de vermoedelijke hartaanval woensdagmiddag in haar studio-appartement op de vierde verdieping van een complex in West-Londen. Ze was niet alleen, want iemand anders die bij de aspirant-modeontwerpster en influencer was, belde onmiddellijk het alarmnummer.

Twee ambulances kwamen op de noodoproep af, maar de uitvoerige reanimatie mocht niet meer baten. Ze overleed ter plekke, waarna de politie een onderzoek startte om te kijken of er sprake is van verdachte omstandigheden. Haar dood is in dit stadium nog onverklaarbaar; een autopsie en toxicologische tests moeten meer duidelijkheid geven. Volgens The Sun heeft de politie tijdens een huiszoeking geen sporen van drugs gevonden.

Lees verder onder de foto.

Erg close

Louis Tomlinson (27), die in Londen aan het werk is, werd woensdagavond geïnformeerd over de dood van zijn jongere zus. Het jurylid van ‘X Factor’ was erg close met zijn Félicité, ook al hebben ze niet dezelfde vader. Ze werden regelmatig samen gespot in Londen.

Ook de overige familieleden zijn door de politie geïnformeerd. Louis heeft nog drie andere halfzussen langs zijn moeders kant: Daisy en Phoebe (een tweeling) en Charlotte ‘Lottie’ Tomlinson. Die laatste is eveneens een influencer: ze heeft meer dan drie miljoen volgers op Instagram. Daarnaast heeft hij nog een halfzus langs zijn vaderskant: Georgia.

Louis zou normaal gezien vanavond zijn nieuwe single live uitvoeren tijdens de benefietshow ‘Comic Relief’ op BBC 1. Het nummer heet ‘Two Of Us’ en is een eerbetoon aan zijn moeder Johannah Deakin, die in 2016 op 43-jarige leeftijd overleed. Het optreden werd nu afgezegd, en Louis heeft voorlopig alle afspraken in zijn agenda geschrapt.