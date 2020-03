Zus van Tom Hanks eerlijk over zijn toestand: “Het gaat niet heel goed. Hij is een acteur, geen god” MVO

19 maart 2020

21u30

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Sandra Hanks Benoiton, de zus van Tom Hanks (63), onthulde in een interview met de Britse krant The Daily Mail hoe het gaat met de acteur. “Het gaat niet goed nee", geeft ze toe. “Hij is een acteur, geen god.”

“Ik durf wel zeggen dat hij oké is”, klinkt het. Maar ze wil afrekenen met het idee dat het coronavirus helemaal niet zo serieus is. “Ik heb hem pas nog gehoord aan de telefoon”, legt ze uit. “Hij zei dat het niet zo goed met hem ging, maar ik was niet verbaasd. Hij is niet bovenmenselijk. Gelukkig is de gezondheidszorg in Australië, waar hij verblijft, heel goed.”

Tom Hanks en z’n vrouw, Rita Wilson (63), hebben het coronavirus opgelopen in Australië. De acteur was daar voor de opnames van een biopic rond Elvis Presley. Het echtpaar verbleef even in quarantaine in een ziekenhuis aan de Gold Coast in het oosten van het land, maar mocht het hospitaal intussen al verlaten. Nu huren ze een huis in de buurt, waar ze in zelfquarantaine blijven.

Sandra Hanks verhuisde in 2016 naar Italië met haar gezin. Ze zit dus zelf in een complete lockdown. “Met ons gaat het goed, hoor”, stelt ze gerust. “We vinden het niet zo erg om samen gezellig thuis te zitten. Maar we hopen natuurlijk dat het allemaal niet te lang meer duurt.”