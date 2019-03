Zus van Michael Jackson doet anoniem mee aan zangwedstrijd en verliest KD

01 maart 2019

09u58 0 Celebrities La Toya Jackson (62), de oudere zus van wijlen popster Michael Jackson, heeft de zangwedstrijd ‘The Masked Singer’ verloren. In het tv-programma kruipen bekende sterren in een speciaal pak om hun identiteit te verhullen. Zo kunnen ze anoniem tegen elkaar strijden. De wedstrijd werd gewonnen door rapper T-Pain.

‘The Masked Singer’ is een nieuw programma dat Amerika al weken in de ban houdt. In het programma, dat gebaseerd is op een Zuid-Koreaans format, worden grote sterren in een vreemd pak gehesen zodat niemand hen nog zou herkennen. De winnaar kan op die manier eerlijk verkozen worden, onafhankelijk van populariteit. Eén van de deelnemers was La Toya Jackson, de zus van poplegende Michael Jackson. Zij wist de kijkers en de jury echter niet genoeg te overtuigen van haar zangkwaliteiten en moest genoegen nemen met een zesde plaats. De winst was voor rapper T-Pain.