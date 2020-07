Zus Amber Heard getuigt in de rechtbank: “Toen Johnny haar hondje Pistol uit het raam hield, moest hij lachen. Een afschuwelijk en kwaadaardige lach” SDE

23 juli 2020

20u51

Bron: Sky News/Page Six 0 Celebrities Whitney Henriquez (31), de jongere zus van Amber Heard (34), heeft op de dertiende procesdag haar versie van de feiten gegeven. Ze geeft toe dat ze haar zus Johnny Depp (57) heeft zien slaan, maar vertelt ook hoe hij onder invloed van drank en drugs hondje Pistol uit het raam hield.



Whitney Henriquez vertelde aan de rechtbank dat ze haar zus Amber liever niet met Johnny zag trouwen. “Ik zei haar dat het een slecht idee was en smeekte haar om er niet mee door te gaan. Ik zei dat ze ermee op moest houden omdat het niet beter zou worden”, aldus Whitney over de relatie tussen haar zus en de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur. Volgens Whitney was de relatie tussen Amber en Johnny “vanaf het begin af aan al tumultueus” en merkte ze al vroeg “tekenen van fysiek misbruik zoals kneuzingen, sneetjes en brandwonden” op bij haar zus. “Ik vroeg haar waarom ze ermee door bleef gaan en zei dat een ring om haar vinger hem er niet van zou weerhouden haar te blijven slaan.” Ambers zus heeft de acteur meerdere keren op het vermeende misbruik aangesproken en hem gevraagd waarom hij dat deed. “Soms ontkende hij het gewoon allemaal of bagatelliseerde hij het door te zeggen ‘ik duwde haar alleen, ik sloeg haar niet’.”

Ruzie op de trap

Jarenlang woonde Whitney Henriquez in hetzelfde appartementsgebouw als haar zus en schoonbroer, dat betaald werd door Johnny. Ze waren erg close, vertelt ze: “We noemden elkaar broer en zus, en Amber en Johnny noemden me hun huwelijkstherapeute." Fysiek geweld tussen de twee echtelieden heeft ze in die periode niet gezien, zegt ze in de rechtbank. Ze was enkel getuige bij een incident op de trappen. “Johnny probeerde me achteruit te trekken zodat hij bij Amber kon raken", vertelt Whitney. “Ik herinner me dat ik bang was, omdat ik me zorgen maakte dat ik van de trap zou vallen. Johnny maakte aanstalten om me uit de weg te duwen zodat hij kon uithalen naar Amber, maar hij raakte mij en sloeg me op de arm. Plots leunde Amber naar voren. Ze sloeg hem en zei: ‘Slaag m'n zuster niet.’ Ik heb niet gezien hoe Amber hem sloeg, maar het leek niet bijzonder hard te zijn. Het was gewoon genoeg om hem uit z'n evenwicht te brengen. Ze probeerde me gewoon te beschermen.”

Vervreemd

De advocate van Depp, Eleanor Laws, stelt zich vragen bij de beslissing van Whitney om in het appartementsgebouw in te trekken. “Je was toch niet een jaar lang in het appartement naast je zus gaan wonen als je ook maar een seconde had gedacht dat in het appartement ernaast je zus geslagen werd door Depp?”, vraagt ze. Waarop Whitney antwoordt: “Het gebeurde en ik koos ervoor om daar te wonen." Na een jaar moest ze het appartement echter verlaten, omdat ze volgens haar schoonbroer en zus foto’s van hun huwelijk had doorverkocht. Dat ontkent Whitney, maar ze geeft wel aan dat de zussen van elkaar vervreemd raakten: “Ik denk dat ze gekwetst was."

In december 2015 herstelden ze hun relatie en keerde Whitney terug naar het appartementsgebouw. Ze zag “blond haar en bloed” aan een splinter op het bedframe, zegt ze. “Ik stelde me voor wat voor kracht het zou vragen om dat te doen, want het was een zwaar en stevig frame.”

Pistol

Ze beschrijft ook hoe Depp “z'n echtgenote verbaal lastig viel, ook wanneer hij nuchter was. Hij kon haar beledigen en zeggen hoeveel hij van haar hield - in dezelfde zin, met evenveel passie. Ik herinner hoe hij vaak zei: ‘Fucking lelijke trut, dikke hoer... Maar god, ik hou verdomd veel van je’. Dat soort dingen.” Whitney bevestigt ook het verhaal van haar zus dat Depp Ambers hondje Pistol uit het raam van een bewegend voertuig hield. “Ik weet niet wat er gezegd werd, maar plots hield hij Pistol - Ambers hondje - uit het raam. Ik herinner me dat ik bevroor. Als Pistol had gekronkeld, dan had hij haar laten vallen. Ik herinner me dat Amber huilde en zei: ‘Alsjeblieft baby, geef me Pistol.’ Johnny lachte een afschuwelijke, kwaadaardige lach. Hij riep en plaagde haar over hoe hij het hondje uit het raam zou laten vallen. Amber bleef smeken en kreeg op een of andere manier het hondje terug.”

Tegenstrijdigheden

Verder is er ook nog discussie over tegenstrijdige verklaringen die Whitney aflegde. Zo is ze al jaren in het bezit van een foto van het voormalige koppel en Keith Richards, waarop Amber volgens de zussen een gespleten lip had. Maar bij haar eerste getuigenis gaf Whitney die foto niet aan. Omdat ze op dat moment naar tekstberichten had gezocht, legt Whitney uit. Ook een foto die moet aantonen dat Depp cocaïne gebruikt, zorgt voor discussie. Whitney geeft toe dat de tampon-applicator op de afbeelding van haar is en dat zij die gebruikte om cocaïne te snuiven. “Johnny was gek op dat trucje", vertelt ze. Whitney geeft ook toe dat ze twee incidenten door elkaar heeft gehaald. Maar dat ze gelogen heeft om haar zus te ontkennen, ontkent ze met drang.

