Zowel Heather Locklear als haar vriend opgepakt en in de cel: huiselijk geweld en dronken achter het stuur MVO

27 februari 2018

Een paar uur na de arrestatie van Heather Locklear voor huiselijk geweld, is ook haar vriend Chris Heisser opgepakt. Hij werd betrapt op rijden onder invloed.

Volgens Entertainment Tonight zagen agenten zondagnacht een auto in een opmerkelijk langzaam tempo rijden op een snelweg in het Californische Thousand Oaks. Toen zij de automobilist staande hielden, vertoonde hij dronken gedrag. Een ademtest wees uit dat de voormalig motorcoureur inderdaad meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Eerder op de avond zou de broer van Heather haar bij haar thuis hebben zien vechten met Chris, waarbij ze haar vriend verwondde. De broer belde daarop de politie. Toen agenten probeerden de actrice aan te houden, begon ze te schoppen en slaan. Ze werd in de boeien geslagen en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De Melrose Place-ster heeft korte tijd in de cel gezeten en is daarna op borgtocht vrijgelaten.

Locklear heeft in het verleden vaker te maken gehad met huiselijk geweld. In 2011 raakte ze slaags met haar toenmalige vriend Jack Wagner en moest de politie de twee uit elkaar halen. Ook worstelde de actrice met een alcohol- en medicijnverslaving en liet ze zich verschillende keren opnemen in afkickklinieken.