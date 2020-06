Zoveel verdiende Victoria Beckham met de laatste Spice Girls-tournee (waaraan ze niet deelnam) SDE

02 juni 2020

19u51 0 Celebrities Vorig jaar gingen de Spice Girls - tot groot genoegen van hun fans - nog eens op tournee. De meidengroep moest het echter zonder bandlid Victoria Beckham (46) stellen, die zich liever op haar modemerk wilde concentreren. Toch heeft Posh Spice grof geld verdiend aan de tournee, schrijft The Sun.

In 2019 traden de Spice Girls maar liefst dertien keer op in het Verenigd Koninkrijk. Tot groot jolijt van hun fans. Victoria Beckham - Posh Spice voor de vrienden - besloot echter niet mee te gaan op tournee, omdat ze zich wilde focussen op haar carrière in de modewereld. Dat wil echter niet zeggen dat Victoria niets verdiend heeft aan de concertreeks. Optredens of niet, ze maakt nog steeds deel uit van ‘Spice Girls Limited’ en heeft dus recht op een vijfde van de opbrengsten. De rest gaat naar de actieve Spice Girls: Mel C, Geri Horner, Emma Bunton en Mel B.

En die opbrengsten zijn niet min. The Sun kon achterhalen dat Posh Spice maar liefst 1 miljoen pond (zo’n 1.121.579 euro) verdiende, dankzij onder meer sponsordeals, licentieovereenkomsten en de verkoop van merchandising op de concerten. Aan de rechtstreekse ticketverkoop verdient Victoria niets. Opvallend: datzelfde jaar zou de voormalige zangeres met haar kledinglijn ‘slechts’ 700.000 pond (785.105 euro) verdiend hebben.

“Ironisch”

“De rest van de groep moet een grote som geld overhandigen aan Posh, dat ze verdiend hebben door die ‘oude magie’ terug op te rakelen”, vertelt een goed ingelichte bron. “De ironie van die betaling is dat Victoria zichzelf heeft gedistantieerd van de Spice Girls, omdat ze het probeert te maken als mode-ontwerpster. Maar de groep is opnieuw haar grootste bron van inkomsten geworden nu haar kledinglijn faalt. De andere meisjes hebben veel moeten afgeven.”

Aan de rechtstreekse ticketverkoop verdient Victoria weliswaar niets. Het geld dat daarmee verdiend wordt, wordt in een ander bedrijf ondergebracht (en dus niet Spice Girls Limited) waar enkel de vier nog actieve zangeressen lid van zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de tournee precies aan tickets heeft opgebracht, maar vermoed wordt dat ze alle vier zo’n 2,2 miljoen pond (2,5 miljoen euro) zullen ontvangen.

De kledinglijn van Victoria doet het inderdaad niet echt goed. Vorig jaar was er sprake van een verlies van 12,1 miljoen pond (zo'n 13,6 miljoen euro). Enkel door regelmatige steun van haar echtgenoot David, kan ze het hoofd boven water houden. Onlangs besloot Victoria nog om een deel van haar personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten, als gevolg van de coronacrisis. Maar na kritiek trok ze die beslissing weer in.

Lees ook:

Fans in tranen, publiek verlaat het stadion: langverwachte reünietour Spice Girls draait uit op flop



Na de kritiek op hun concert: Spice Girls bouwen wild feestje



Victoria Beckham onder vuur nadat ze 30 werknemers op ‘technische werkloosheid’ zet: “Waarom gebruik je belastinggeld en niet jóuw fortuin?”



Hoe één zakelijke beslissing leidde tot “de ergste week” in het leven van Victoria Beckham