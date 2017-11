Zoveel geld krijgt Elton John voor de remake van 'The Lion King' KDL

De live action remake van 'The Lion King' is niet alleen leuk voor de fans van het geliefde Disney-verhaal, maar ook voor Elton John. Want hij krijgt er natuurlijk heel wat geld voor.

De muzikant verdient naar verluidt elf miljoen euro aan het bewerken van zijn muziek, die hij voor de tekenfilm uit 1994 schreef, dat meldt New York Daily News. Zijn hits 'Circle Of Life' en 'Can You Feel The Love Tonight', waarvoor Elton zelfs een Oscar won, worden voor de remake in een nieuw jasje gestoken.

Beyoncé

Volgens een bron in LA is de zanger druk bezig met het 'Lion King'-project, waar waarschijnlijk ook nieuw werk aan wordt toegevoegd. "Als Beyoncé de stem van Nala doet in de film, is het ondenkbaar dat je haar niet een van die iconische nummers laat zingen. Dat zou fantastisch aanslaan bij de nieuwe generatie. Het is een geweldige deal voor hem." Rustig aan doen is er trouwens niet bij voor Elton, want naast 'The Lion King' heeft hij ook nog zijn vaste shows in Las Vegas tot mei 2018.