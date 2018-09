Zou dat van al die gekke kapsels komen? David Beckham is bijna volledig kaal Redactie

12 september 2018

10u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities I n een zwembad in Miami toont David dat zijn weelderige haardos ferm uitgedund is. Vandaar ook dat hij de laatste tijd een ultrakorte coupe heeft. Op z’n kruin ­tekent zich stilaan een blote schedel af. Een heel verschil met enkele ­jaren geleden... Wellicht in een poging om de haaruitval minder te doen opvallen, heeft David z’n haar nu superkort laten knippen.

Oké, voetbalkenners zullen ons misschien tegenspreken en ons de les spellen over een ‘magische rechtervoet’, maar laten we eerlijk zijn: nog meer dan een voetbal­icoon zal David Beckham (43) de geschiedenis in gaan als een kapselicoon. Toch? Niemand heeft de voorbije ­decennia zo’n grote invloed uitgeoefend op de kapsels van mannen als Beckham. Zijn gewaagde haarsnitten ­waren voor velen een voorbeeld en werden massaal gekopieerd. Kappers kregen constant te horen dat hun klanten een Beckham-coupe wilden. Wat dan afwisselend betekende: geblondeerde lokken, een nektapijtje, een ‘man-bun’, een hanenkam of een strak geknipt zijstreepje.

Alles afscheren?

Telkens was David dé trendsetter (al werden zijn looks hem vaak ingefluisterd door vrouwlief Victoria). Maar die tijd lijkt nu voorbij.

'Veel meer zit er niet meer in voor David’, weet men in zijn entourage. ‘Hij vreest binnenkort met zo’n kaal kruintje of een hoog voorhoofd te kampen. Misschien scheert hij alles wel gewoon af.’ Of misschien moet hij eens naar Gunther Levi of Wout Bru bellen. Die kennen een oplossing voor dit probleem…