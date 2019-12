Zorgen om Jessica Biel na uitgelekte foto’s van overspel Justin Timberlake: “Ze gaat door de hel” TDS

30 december 2019

15u00

Bron: Life & Style 0 Celebrities Hoewel het intussen een maand geleden is dat Justin Timberlake (38) werd gefotografeerd terwijl hij de hand vasthield van actrice Alisha Wainwright (30), zou er nog steeds onweer hangen tussen hem en zijn vrouw, Jessica Biel (37). Meer nog: Jessica zou het voorval maar niet kunnen vergeten en blijft volgens haar omgeving compleet gebroken achter. Dat zeggen haar bezorgde vrienden in magazine Life & Style.

Justin Timberlake werd een paar weken geleden gespot toen hij in een bar in New Orleans - waar hij verbleef voor de opnames van de film ‘Palmer’ - de hand vasthield van een andere vrouw, actrice Alisha Wainwright. Meteen gonsde het van de geruchten: houdt de zanger er een affaire op na en bedriegt hij zijn vrouw Jessica Biel? In een poging de gemoederen de bedaren trok Justin naar de sociale media. “Ik heb die avond te veel gedronken en heb spijt van mijn gedrag. Sorry, ik zou beter moeten weten”, schreef hij op Instagram. “Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn zoon. Ik bied mijn excuses aan mijn geweldige vrouw en familie aan voor deze gênante situatie. Ik blijf erop focussen de beste vader en echtgenoot te zijn die ik kan zijn. Nu was ik dat niet.”

Volgens de vrienden van Jessica vielen die verontschuldigingen niet in goede aarde, wel integendeel. “Ze was er zo van overtuigd dat zij en Justin bestand waren tegen alles. Maar Justin heeft helaas een grens overschreden”, klinkt het in tijdschrift Life & Style. “Nu ze terugkijkt op deze hele situatie en op hun huwelijk, dat al zeven jaar standhoudt, beseft ze dat ze door de hel gaat. Ze kan nu helder zien hoe zelfzuchtig Justin is geweest.”

(lees verder onder de foto’s)

Carrière gaat voor

Volgens de bezorgde vrienden van Jessica kreeg de carrière van Justin steeds voorrang. “Hij is vaak weg van huis, om te touren, om muziek in te blikken of om op de set te staan. Daarom gingen Jessica en hun zoontje Silas vaak mee om hem bij te staan. Jessica deed echt veel moeite voor hun gezin.” Na de ophef over de uitgelekte foto’s, moet Jessica volgens haar omgeving de situatie opnieuw evalueren. “Justin was zo opgewonden om mee te spelen in deze film, en Jessica was enorm blij voor hem. Maar toen brak het schandaal uit en dat heeft Jessica gebroken. Justin heeft haar meteen opgebeld om uit te leggen dat het allemaal door de alcohol kwam, maar voor Jessica was er wel degelijk sprake van overspel. Hij heeft haar gesmeekt om hem die misstap te vergeven.”

Als Timberlake zijn huwelijk met Biel alsnog wil laten slagen, zal hij volgens de vrienden van Jessica moeten veranderen. “Ze heeft hem een lijstje gegeven van zaken die anders moeten en stoppen met drinken stond helemaal bovenaan”, klink het. “En ook ‘s avonds na de opnamen in de buurt blijven van Alisha is voortaan uit den boze.”

“De tijd dat hij twee keer per week zorgeloos gaat golfen met z’n vrienden is definitief voorbij”, weten de vrienden. “Jessica is voor hem verhuisd naar Beverly Hills en ze nam de opvoeding van hun zoontje grotendeels voor haar rekening, omdat hij de grootste kostwinner was. Dat is nu voor eens en altijd voorbij.”