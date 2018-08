Zorgen om graatmagere Angelina Jolie: "Ze weegt nog maar 35 kilo" TDS

30 augustus 2018

20u46

Bron: Star Magazine 0 Celebrities De echtscheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie is in een onvervalste oorlog uitgemond. De l angslepende echtzaak lijkt nu ook zijn tol te eisen op het lichaam van Angelina: volgens haar entourage heeft ze de afgelopen weken zorgwekkend veel gewicht verloren. Jolie zou nog amper 35 kilo wegen.

De scheiding van Angelina Jolie en Brad Pitt verloopt nog steeds heel moeizaam, omdat de twee ruzie blijven maken over de voogdij van hun kinderen. Dat veroorzaakt natuurlijk heel wat stress, en volgens de entourage van Angelina kan zij daar niet mee om. "Ze eet bijna niets meer, en blijft maar afvallen. Ze weegt nog amper 35 kilo", klinkt het. "Ze is zowel emotioneel als fysiek een wrak, en ze staat op de rand van een instorting. Haar huid begint te verslappen en haar botten zouden zo kunnen breken. Ze heeft hulp nodig, en snel!"

Ook Gabe Mirkin, een bekende dokter in Hollywood, spreekt zich uit. De man verbrak zijn medische geheim omdat hij naar eigen zo geschrokken was over de toestand waarin de actrice verkeerde. "Er is bijna geen onderhuids vet meer aanwezig in haar armen, en ook het vet in haar kaken is zowat volledig verdwenen. Dat is erg alarmerend", zegt hij. De arts wil wel benadrukken dat Angelina altijd mager van nature is geweest. Maar toch maakt ook hij zich dus zorgen.

Verstopt lichaam

Angelina werd op 27 augustus gespot toen ze ging shoppen met twee van haar kinderen. Ze droog een lange huiskleurige jurk, en verstopte volgens ooggetuigen de rest van haar lichaam met een sjaal en haar handtas. Een paar dagen eerder, op 22 augustus, ging ze ook al de straat op in een zwarte outfit die het meeste van haar lichaam bedekt. Ook voorbijgangers viel het toen op hoe mager Angelina dezer dagen oogt. Al is het dus niet voor het eerst dat de actrice opzien baart met haar gewicht. De actrice heeft zelf nog niet gereageerd.