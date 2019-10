Zorgen om Franse filmlegende Jean-Paul Belmondo: “Hij gaat zienderogen achteruit” Redactie

11 oktober 2019

06u00

Bron: PRIMO 1 Celebrities Hij was al even niet meer in goede vorm, maar nu gaat het met de Franse filmlegende Jean-Paul Belmondo (86) almaar slechter. Sinds zijn beste vriend Charles Gérard op 19 september zijn laatste adem uitblies, lijkt Belmondo zelf alle levensenergie te zijn verloren. “Hij ziet het zonder zijn beste maatje echt niet meer zitten”, verklaart een dichte vriend.

Jean-Paul Belmondo heeft de vriendschap altijd hoog in het vaandel gedragen. Zelfs de vele vrouwen in zijn leven moesten geregeld plaatsmaken voor vertier met vrienden. ‘Les copains avant tout’, luidde zijn devies. De maten voor alles! Meer zelfs, hij hielp vrienden geregeld aan werk. En niet alleen in de vele films die Belmondo in de loop van de jaren heeft gemaakt.

Zijn allerbeste vriend was wellicht Charles Gérard, de onlangs overleden acteur die in tal van Belmondo’s films te zien is. Zelden als hoofdrolspeler, maar wel frequent op het scherm. Het deed vermoeden dat Gérard zijn acteercarrière in de eerste plaats te danken had aan zijn vriendschap met Belmondo. Charles was dan ook een van Jean-Pauls oudste vrienden.

Ze leerden elkaar kennen in een boksclub. “Jean-Paul was toen amper vijftien, ik was er al vijfentwintig”, zei Charles daar ooit over. “Toen de trainer ons aan elkaar voorstelde, gaf hij me geen hand maar verkocht hij me een flinke linkse tegen mijn neus. We konden het toch goed met elkaar vinden en ontwikkelden een echt typisch mannelijke, amper nog te breken vriendschap.”

Pijnlijke breuk

Dat was inderdaad enkele jaren het geval, maar tot een breuk zou het alsnog komen. In de jaren tachtig vertelde Charles in een interview - met de beste bedoelingen, trouwens - dat Jean-Paul nooit veel tijd en aandacht had geschonken aan zijn gezin en dat hij Jean-Pauls zoon Paul eigenlijk had opgevoed. Bij Jean-Paul viel dat in verkeerde aarde. Hij schold Charles de huid vol en verbrak elk contact.

De breuk zou twintig jaar duren, tot Belmondo in 2001 een beroerte kreeg. Hij was er erg aan toe en Charles ontfermde zich over hem. De oude vriendschap bloeide weer open en werd sterker dan ooit. De oudere en wijzere Charles kon echter niet verhinderen dat Belmondo nog meer gezondheidsproblemen kreeg, en bovendien verwikkeld geraakte in onfrisse zaakjes. Daarbij was trouwens een Belgische vrouw betrokken, de voormalige Playmate Barbara Gandolfi (44).

Laatste connectie

Eind augustus werd Charles zelf geconfronteerd met gezondheidsproblemen en moest hij naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Hij is op”, zei een vriend van de familie toen. “Thuisverpleging is geen optie meer. En dus ligt hij nu in het ziekenhuis te wachten op de verlossende dood.”

Die kwam er vorige maand, op 19 september. Op 96-jarige leeftijd overleed Charles Gérard in het ziekenhuis in Versailles. En zijn beste vriend, Jean-Paul Belmondo, is ontroostbaar. “Hij laat zich helemaal gaan. Hij eet niet of nauwelijks meer en verliest alle zin in het leven”, klinkt het nu in zijn omgeving. “Charles was voor hem de laatste connectie met zijn voormalige succesvolle leven. Met de dagen dat hij een ster was. Nu is Belmondo alleen nog maar een gebroken man. We vrezen voor Jean-Paul het ergste.”