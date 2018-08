Zoontje zit voor het eerst in publiek, en dat maakt André Hazes bloednerveus MVO

11 augustus 2018

17u58 1 Celebrities André Hazes stond vrijdagavond met knikkende knieën op het podium in Kralendijk, Bonaire. Zijn zoontje André zat voor het eerst in het publiek en dat maakte vaders "nog nooit zo nerveus".

"Zo trots! Dreetje heeft voor het eerst papa gezien op het podium", schreef André na afloop van zijn optreden op Instagram bij een kiekje van vader en zoon. Ook aan de aanwezigen legde de zanger zijn zenuwen uit. "Er is iemand vandaag bij ons en die ziet mij voor het allereerst in zijn leven optreden, en dat is mijn zoontje daarboven. En je wil toch een goede indruk achterlaten."

Toen het publiek doorkreeg dat ook de kleine André meekeek, steeg gejuich op. Dat raakte Monique Noël, die een filmpje deelde via Instagram. "Wat een moment! Voor de allereerste keer papa live zien optreden! En dat publiek! Heerlijk!"

Zo trots! Dreetje heeft voor het eerst papa gezien op het podium. Ben nog nooit zo nerveus geweest...😂 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 11 aug 2018 om 06:54 CEST

Wat een moment! Voor de aller eerste keer papa live zien optreden! En dat publiek! Heerlijk! ❤️Bonaire Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 11 aug 2018 om 08:16 CEST

AA! Zijn favoriete liedje van ZIJN papa! Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 11 aug 2018 om 13:46 CEST