Zoontje verbaast Chris Hemsworth: 'Ik moet op zoek naar een andere verstopplaats voor onze chocolade'

Eén van de zoontjes van acteur Chris Hemsworth en zijn vrouw Elsa Pataky heeft duidelijk veel krachten over voor een stukje chocolade. Hij klom op de koelkast op zoek naar het lekkers dat erop verstopt lag.

'Mijn zoon dokterde net uit waar we onze chocolade bewaren. Ik moet op zoek naar een nieuwe verstopplaats. Hij is drie', schrijft Chris bij een video die hij deelde op Instagram. Daarop is te zien hoe een van zijn zonen op de koelkast klimt in de hoop een stukje chocolade van de bovenkant van het keukentoestel te kunnen grijpen.

Chris en zijn vrouw Elsa hebben drie kinderen, een dochter van 5, Rose en de 3-jarige tweeling Sasha en Tristan.

My son found out where the chocolate is kept. Must find a new hiding place. He’s 3. #tarzanrules Een foto die is geplaatst door null (@chrishemsworth) op 08 jan 2018 om 00:20 CET