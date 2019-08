Zoontje van wereldster Michael Bublé herstelt van kanker: “Deze ervaring heeft mij getekend” Redactie

22 augustus 2019

07u00

Bron: Primo 1 Celebrities Of je nu een wereld-ster bent of niet, het nieuws dat een van je kinderen aan kanker lijdt, doet het leven van elke ouder instorten. Zo was het ook voor Michael Bublé (43), wiens zoontje Noah (5) drie jaar geleden leverkanker bleek te hebben. Pas nu stellen de artsen, zij het nog voorzichtig, dat Noah in remissie is en het wellicht zal overleven.

Een en ander heeft Michael Bublé doen beslissen zijn carrière opnieuw in handen te nemen en weer te gaan optreden. Zijn Europese tournee bracht hem de afgelopen weken onder meer naar het Italiaanse Firenze, waar hij met zijn gezin, zijn vrouw, het Argentijnse model Luisana Lopilato (32), en naast Noah ook nog zijn twee andere kinderen Elias (3) en de elf maanden oude Vida, gezellig op stap ging om zich te vergapen aan de talloze historische kunstschatten van de stad.

“Het is een prachtige ervaring om nu met z’n allen op reis te zijn”, zegt hij. “Toen we drie jaar geleden het nieuws kregen over de kanker van Noah, werden Luisa en ik compleet overdonderd. Ik denk dat het de meest verschrikkelijke ervaring is die een ouder kan overkomen, naast natuurlijk een kind definitief verliezen. Ik heb meteen begrepen dat het alles of niets was. Daarom heb ik de muziek en mijn carrière compleet van mij afgezet om me volledig op het welzijn van ons kind te kunnen concentreren. En het heeft ons veranderd. Dat kan ook moeilijk anders, want om dit te boven te komen, niet enkel wat je kind betreft, maar ook als koppel, moet je echt wel tot de bodem gaan en moet je jezelf compleet in vraag stellen. En besef je dat er in het leven slechts één gegeven van tel is en dat is liefde. Het is een cliché, een dooddoener, ik weet het, maar het is de naakte waarheid en iedereen die in het leven al eens iets ergs, iets fundamenteel bedreigends, heeft meegemaakt, zal het beamen. Al de rest is dikwijls noodzakelijk, je hebt nu eenmaal geld nodig, je moet eten en een dak boven je hoofd hebben, maar die behoefte is zo beperkt of uitgebreid als je zelf wilt. Je hoeft niet elke dag kaviaar te eten, je hebt geen garage vol auto’s nodig, je moet niet per se een villa hebben waarin je met tien gezinnen kunt leven, je hebt geen nood aan slapende miljoenen op een bankrekening, maar wat je wel nodig hebt, wat wel een dagelijkse behoefte is, is liefde. De liefde voor en van je partner, die van en voor je kinderen, het gevoel tot dat gezin te behoren. Dat en alle kleine dingen des levens stellen Luisana en ik nu veel meer op prijs.”

Wat niet wegneemt dat Michael zijn fans dankbaar is. “Ik heb mijn carrière even op pauze gezet omdat mijn gezin en mijn kind voorgingen, maar dat betekent niet dat ik de steun en het medeleven die ik van zovele mensen heb gekregen, niet naar waarde schat. Ik vind het fantastisch dat ik van iedereen zoveel steun en hulp heb gekregen en ik kan hen in naam van ons gezin niet genoeg bedanken. En ik hoop dat iedereen even gelukkig kan zijn als ik met mijn gezin en dat iedereen de kans krijgt om het maximum te halen uit het leven. Want als ik uit die hele ervaring van de afgelopen drie jaar iets heb geleerd, dan is het wel wat elke dag opnieuw een bron van vreugde en geluk zou moeten zijn.”