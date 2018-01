Zoontje van Stan Van Samang opgenomen in het ziekenhuis KDL

Bron: Instagram 1 Instagraml Stan deelde deze foto met zijn zoontje een tijdje geleden op Instagram. Celebrities Lenny, het zes maanden oude zoontje van Stan Van Samang en zijn vriendin Barbara, heeft oudjaar in het ziekenhuis doorgebracht.

Stan maakte het nieuws bekend via Instagram. "2017 was een topjaar!! Het venijn zat hem echter in de staart. We hadden hem graag een andere oudjaar bezorgd. Gelukkig is hij al beter. Iedereen een gezond 2018 toegewenst. #lennylove", schrijft de zanger bij een foto van enkele baxters.

Heel wat fans en vrienden wensten Lenny al veel beterschap.

