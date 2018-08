Zoontje van Pink heeft Hand- Voet- Mondziekte, zijn papa zit met de handen in het haar MVO

28 augustus 2018

16u42 0 Celebrities Pink en haar man Carey Hart hebben de handen vol met hun kinderen. Willow (7) en Jameson (1) zijn namelijk tegelijkertijd ziek geworden.

Jameson heeft de Hand- Voet- en Mondziekte. Daardoor krijgt de jongen blaren op zijn armen, benen en zelfs in zijn mond, wat het eten bemoeilijkt. Soms gaat de aandoening ook gepaard met misselijkheid en koorts.

"Wil je weten hoe 'glamoureus' het leven op tour kan zijn?" schrijft Hart op Instagram bij een foto van zijn zoontje. "Jameson heeft de Hand- Voet- en Mondziekte en Willow heeft hoge koorts. Beide kinderen zijn buiten strijd, maar ondertussen moet mama wel doorbijten en al haar shows spelen."

Daarnaast vertelde hij een anekdote over zijn ervaring op restaurant. "Ik had Jameson bij me tijdens het ontbijt, en één vrouw bleef hem maar aanstaren met een vuile blik op haar gezicht. Ik heb haar verteld dat het bedluizen waren," grapt hij.

Op een tweede foto is te zien hoe hij Willow gezelschap houdt terwijl ze een koud bad neemt om haar koorts te doen dalen. Hij krijgt in ieder geval veel bijval op sociale media. "Goed bezig, papa," klinkt het. "En veel beterschap aan de kinderen!"

