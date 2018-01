Zoontje van Kim en Kanye werd opgenomen in het ziekenhuis KDL

10u38

Bron: ANP 0 Instagram Kim en Kanye met hun kinderen Saint en North. Celebrities Kim Kardashian en Kanye West hebben niet de leukste eindejaarsperiode achter de rug. Het koppel vertoefde enkele dagen in het ziekenhuis nadat hun zoontje Saint (2) er werd opgenomen.

Saint lag vorige week een aantal dagen in een ziekenhuis in Los Angeles met een ernstige longontsteking. Het tweejarige jongen werd afgelopen donderdag opgenomen, maar zaterdag was hij al voldoende opgeknapt om opnieuw naar huis te kunnen. Hij zou het ondertussen al een pak beter stellen.

Happy Holidays Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 29 dec 2017 om 17:46 CET