Zoontje van 'Glee'-actrice Naya Rivera: "Mama schreeuwde nog om hulp voor ze verdronk"

12 september 2020

09u46

Bron: Page Six 0 Celebrities Zes dagen lang werd er in en rond het Californische Lake Piru gezocht naar ‘Glee’-actrice Naya Rivera (33), die na een boottochtje met haar zoontje spoorloos verdween. Op 15 juli kwam de zoektocht tot een triest einde, met de ontdekking van haar lijk . Josey, het 4-jarige zoontje van de actrice, geeft nu nieuwe details over die fatale dag en zegt dat zijn mama nog om hulp riep.



Vorige maand overleed Naya Rivera, bekend van de tv-serie ‘Glee’, in Lake Piru, waar ze met haar zoontje was gaan varen. De officiële doodsoorzaak is ‘verdrinking’, staat er te lezen op haar overlijdensakte. Er werden geen sporen van drugs of alcohol teruggevonden in haar lichaam. Ook wordt vermeld dat de actrice “in slechts enkele minuten” stierf. Er waren geen andere mensen betrokken. Haar dood is dus een ongeval.

Amerikaanse media schrijven dat Josey intussen hartverscheurende nieuwe elementen heeft gegeven aan de speurders. Volgens de jongen telden hij en zijn moeder samen af voor ze vrolijk van hun kleine bootje sprongen. Naya was een goede zwemmer, maar worstelde soms met duizeligheid, die erger werd van zodra ze in het water was. Rivera deed er volgens haar zoontje vervolgens alles aan om ervoor te zorgen dat haar kind weer veilig op de boot was, voordat zij afdreef. “Ze heeft nog om hulp geroepen en ze stak haar armen in de lucht. En toen verdween ze in het water.”

De duizeligheid waar de ‘Glee’-actrice mee kampte was ernstiger dan gedacht, zo is ook gebleken. Naya werd zelfs behandeld in een ziekenhuis voor haar klachten en nam medicijnen. Bij haar overlijden had Rivera een kleine hoeveelheid voorgeschreven amfetaminen in haar systeem, samen met gedoseerde hoeveelheden van angstremmer diazepam en de eetlustremmer fentermine. Maar volgens haar autopsie hebben die stoffen geen invloed gehad op haar overlijden. Zoon Josey, wiens vader acteur Ryan Dorsey is, werd die woensdagmiddag in slaap op de boot aangetroffen, in een reddingsvest en gewikkeld in een handdoek.

