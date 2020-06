Zoontje Natasha Bedingfield hersteld na hersenoperaties SDE

Zangeres Natasha Bedingfield (38), bekend van de hit 'Unwritten', maakte afgelopen december bekend dat haar tweejarige zoontje Solomon een herseninfectie had opgelopen. Als gevolg daarvan moest hij zo snel mogelijk meerdere keren geopereerd worden. Het jongetje is ondertussen helemaal hersteld, laat ze aan People Magazine weten.

"Hij is helemaal beter nu, maar we hebben vijf hele weken in een kleine ziekenhuiskamer doorgebracht met mondkapjes op", vertelt Natasha Bedingfield. De zangeres uitte haar dankbaarheid voor het herstel van haar zoontje: "We zijn zo dankbaar dat er een goed werkende behandeling bestaat voor Solomon's klachten. En ook de dokters ben ik erg dankbaar. Zij hebben het leven van onze zoon gered."

“Ik geniet nu heel erg van m'n zoon", zegt de zangeres. “Zelfs wanneer hij moeilijk doet en last heeft van z'n ‘terrible twos’. Ik ben gewoon dankbaar vanwege wat we net hebben doorgemaakt. Ik blijf mezelf daaraan herinneren als het frustrerend wordt. Ik ben eigenlijk blij dat ik gefrustreerd kán zijn, dat ik die luxe heb”, klinkt het opgelucht.

Terugkijkend op de situatie concludeert de zangeres dat ze een goed voorproefje hebben gekregen op de coronacrisis. "Het was een unieke ervaring, aangezien we zoveel tijd in het ziekenhuis hebben doorgebracht voor de coronacrisis en we eigenlijk een voorsprong kregen op wat er zou komen", aldus Bedingfield.