Zoontje Megan Fox draagt soms jurken naar school TK

21 september 2019

15u42

Bron: ANP 0 Celebrities Noah, het 6-jarige zoontje van Megan Fox, ontwerpt en draagt soms jurken. Dat verklapte de actrice tegen Extra Time Online. "Hij is erg getalenteerd", aldus moeder Megan, die haar zoon zijn creaties soms ook naar school ziet aantrekken.

Zijn kledingkeuze zorgt er helaas wel voor dat hij soms wordt gepest, vertelt Megan. "Hij zit op een hele liberale hippieschool, maar zelfs hier in Californië zijn er dan jongens die tegen hem roepen dat 'jongens geen jurken dragen' of dat 'jongens zich niet in het roze mogen kleden'", aldus de actrice. "Ik probeer hem daarom nu te leren om zelfverzekerd te zijn, ongeacht wat iedereen zegt."

De peptalks van zijn moeder lijken de kleine Noah wel te helpen. "Hij was een tijdje gestopt met het dragen van jurken, maar laatst had hij er toch weer eentje aan naar school", vertelt Megan. "Dus ik vroeg of zijn vriendjes er nog iets over zeiden en hij zei 'alle jongens lachten me uit toen ik binnenkwam, maar dat boeit me niks. Ik vind jurken gewoon te leuk'".