Zoontje Jimmy Kimmel voor het eerst op tv na hartoperatie: "Papa huilt, maar jij niet, he?"

08u20 0 Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel toont zijn zoontje op tv. Celebrities Talkshow-presentator Jimmy Kimmel toont zijn zoontje Billy voor het eerst op tv nadat de baby een hartoperatie onderging. Jimmy zelf is nog maar pas terug aan het werk, hij had enkele weken verlof genomen om bij zijn zoon te zijn.

In tussentijd werd zijn show overgenomen door gastpresentatoren, zoals Jennifer Lawrence. "Dit mannetje heeft zopas een hartoperatie gehad, maar het ziet ernaar uit dat hij zich goed voelt, mensen!" klinkt het. Jimmy wordt echter wel emotioneel wanneer hij over zijn zieke baby praat. "Papa huilt op tv, maar Billy niet," grapt hij met tranen in de ogen.

Daarnaast bedankte hij ook het personeel van het kinderhospitaal waar Billy werd opgenomen. De volledige monoloog kan u hieronder bekijken.