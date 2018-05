Zoon verrast David Beckham op Instagram, en dat doet hem in tranen uitbarsten TDS

03 mei 2018

17u00

Bron: Kameraki 0

David Beckham vierde gisteren zijn 43ste verjaardag. Dat zijn oudste zoon Brooklyn (19), die als talentvolle fotograaf over de hele wereld werkzaam is, ook nog even langs zou komen op zijn feestje had papa Beckham overduidelijk niet verwacht.