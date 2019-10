Zoon van Tarzan-acteur was ongewapend toen politie hem doodschoot jv

30 oktober 2019

10u02

Bron: NBC News 0 Celebrities Cameron Ely (30) zei tegen de agenten die hem na de moord op zijn eigen moeder hadden gezocht en gevonden dat hij een revolver bij zich had. Hij deed ook alsof hij zou vuren, waarop vier politiemannen hem doodschoten. Nu blijkt dat de zoon van acteur Ron Ely, die Tarzan vertolkte in de jaren 60, ongewapend was.

Het familiedrama vond plaats op de avond van 15 oktober in Santa Barbara in de staat Californië. Cameron Ely stak toen zijn 62-jarige moeder Valerie Lundeen in het ouderlijke huis in Hope Ranch dood. De zoon belde zelf de hulpdiensten en probeerde de moord in de schoenen van zijn ziekelijke vader van 81 te schuiven. Ron Ely was de acteur die in de huid van Tarzan kroop voor de gelijknamige tv-serie van eind jaren 60.

De politie bracht zelf het bericht dat Cameron Ely geen wapen droeg naar buiten. Een motief voor het neersteken van zijn eigen moeder werd niet gegeven. De vier agenten en Ron Ely raakten niet gewond.