Zoon van Shania Twain kreeg nog nooit verjaardagscadeau: "Ik wil hem niet verwennen"

24 juni 2018

Shania Twain heeft haar 16-jarige zoon Eja nog nooit een verjaardagscadeau gegeven. De 52-jarige countryzangeres wil haar kind niet verwennen, legt ze uit aan Mirror.

Shania groeide op in een gezin waar ze geen rooie cent hadden en de zangeres wil haar zoon ook graag wat bescheidenheid meegeven in de opvoeding. "Je moet echt je best doen om je kinderen niet te verwennen", aldus Shania. "Ik moet erop letten om hem niet alles te geven wat hij wil. Daarom heb ik als cadeau voor zijn verjaardag nooit iets anders gedaan dan een taart bakken."

Twain legt uit dat haar zoon nooit het gevoel heeft gehad iets tekort te komen. Sterker nog: hij keek uit naar zijn verjaardagstaart. "Hij heeft nooit anders gekend." En ook met Kerstmis wordt er niet met geld gesmeten. "Dan krijgt hij nooit meer dan drie cadeaus. Dat is geen rijkeluisviering." Bovendien is de regel in huize Twain: "Alles wat je langer dan een maand niet gebruikt, gaat naar het goede doel."

Toch zegt de zangeres dat ze ook weer niet doen alsof ze arm zijn. "Als hij een shirt nodig heeft, dan krijgt hij een shirt. Ik ga niet doen alsof we arm zijn als dat niet het geval is."