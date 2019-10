Zoon van Michael Douglas getuigt: “Mijn vader liet me als kind joints uitdelen op zijn feestjes” KDL

22 oktober 2019

15u33

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Cameron Douglas, de 40-jarige zoon van Michael Douglas (75) die jarenlang verslaafd was aan drugs, heeft zijn boek ‘Long Way Home’ uit. Daarin heeft hij het onder andere over zijn jeugd en zijn moeilijke band met zijn vader. “Ik mag dan wel in Hollywood geboren zijn, mijn leven is allesbehalve een sprookje geweest”, schrijft Cameron.

Cameron schrijft dat hij het erg moeilijk heeft gehad om op te groeien als zoon van Michael Douglas en kleinzoon van de legendarische Kirk Douglas (102). “Hoe concurreer je met Kirk Douglas? En hoe kan je in de schaduw van Michael Douglas leven?”, vraagt Cameron zich af in ‘Long Way Home’. In het boek blijkt ook dat Michael niet meteen een droomvader is geweest voor Cameron. “Ik herinner me dat ik zelfs als heel jong kind heen en weer liep met joints op feestjes van mijn vader”, schrijft Cameron. “Papa zei dan: ‘breng dit eens naar je nonkel’. Pas veel later besefte ik wat ik eigenlijk toen in mijn handen had.”

Oppas

Toen de carrière van Michael echt op rolletjes liep en Michael vaak van huis was, vond de acteur dat zijn zoon een sterk mannelijk voorbeeld nodig had dat hem kon bijstaan. Die man vond Michael tijdens een lunch met zijn toenmalige vrouw Diandra en Cameron in Beverly Hills. “’Wat denk je van deze man?’, vroeg hij, terwijl hij naar een kelner keek”, vertelt Cameron. De man in kwestie bleek uit El Salvador te komen en al snel trok hij bij de familie Douglas in. “Hij zorgde voor mij van het moment dat ik wakker werd tot ik opnieuw ging slapen.” Maar op zijn tiende, bleek Cameron gebroken achter toen bleek dat zijn moeder de man ontslagen had nadat ze lege flessen wodka onder zijn bed vond en hij weigerde te stoppen met drinken.

Celstraf

Enkele jaren later, nadat Michael zichzelf liet opnemen in een afkickkliniek voor een seksverslaving nadat Diandra hem in bed aantrof met een andere vrouw, liep het snel mis met Cameron. “Op mijn dertiende kocht ik in Central Park cannabis en experimenteerde ik met paddo’s en lsd’, vertelt hij. Op zijn zeventiende gebruikte Cameron voor het eerst heroïne en hij gaf ook ooit toe dat hij cocaïne via zijn hals inspoot. Cameron raakte uiteindelijk jarenlang verslaafd aan drugs. Om zijn verslaving te kunnen bekostigen, werd Cameron zelf dealer, maar tien jaar geleden werd hij opgepakt tijdens een inval in een hotel in Manhattan. Cameron werd veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar wegens het bezit van heroïne en het dealen van drugs, maar toen hij in de gevangenis ook positief testte op de drugs, kreeg hij er vier jaar cel extra bovenop. Dat Cameron verslaafd raakte aan drugs, is eigenlijk niet raar. Michael ging in 1992 ook naar rehab om af te kicken van zijn druggebruik en zijn halfbroer Eric overleed in 2004 aan een overdosis.

Scheiding

Cameron schrijft nog dat hij gelukkig was toen zijn ouders eindelijk besloten om te scheiden. “Het is eigenlijk triest, maar toen ze me vertelden dat ze gingen scheiden, was ik helemaal niet van de kaart. Eigenlijk was ik er blij om.” Maar ondanks de scheiding bleef de relatie van Michael en Cameron erg stroef. Ondertussen weet Cameron ook hoe dat kwam. “Nog voor ik in de gevangenis terecht ben gekomen, vertelde mijn vader me dat hij dacht dat ik een overdosis ging nemen, iemand mij zou vermoorden of ik zelf iemand zou vermoorden. Hij was zich daar emotioneel op aan het voorbereiden.” Het leven in de gevangenis bleek uiteindelijk erg moeilijk te zijn, maar Cameron besefte daar wel hoe hard hij genoot van de bezoekjes van zijn vader en grootvader. Uiteindelijk zorgde Catherine Zeta-Jones, de huidige vrouw van Michael, voor toenadering tussen vader en zoon. “We zijn nooit echt vrienden geweest, zoals andere vaders en zonen wel zijn, maar nu zitten we wel in die fase. We krijgen eindelijk de relatie die ik altijd al wilde.”

Papa

Cameron stelt het ondertussen goed. Sinds hij in 2016 uit de gevangenis kwam, gooide hij zijn leven helemaal om. Hij begon een relatie met yoga-instructrice Viviane Thibes en in december 2017 kregen ze een dochtertje, Lua. Cameron is nog steeds clean en probeert het nu te maken als acteur.