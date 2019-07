Zoon van Liz Hurley lijkt als twee druppels water op zijn moeder MVO

08u20 0 Celebrities Damian, de zoon van Liz Hurley (54), heeft de looks van zijn mama gekregen. De 17-jarige maakte zopas zijn debuut als model, in een opvallende fotoshoot.

Hij is te zien in de nieuwste reclame campagne van make-up-artiest Pat McGrath. Mijn zijn lange haren en zwoele blik sprong hij meteen in het oog. Volgens fans lijkt hij sprekend op zijn moeder, Liz Hurley. De actrice deelde eerder al een foto van haar en Damian, waarop ze naast elkaar op een schommel zaten. De foto ging viraal op sociale media, vanwege de grote gelijkenis tussen de twee. “Ze worden binnenkort gewoon één persoon”, grappen fans.